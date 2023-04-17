حبر سري.. زينة: "زواجي من تامر عبد المنعم مش غلطة"

قالت الفنانة زينة، إنها لم تشعر بالندم على الإطلاق بسبب ارتباطها بالفنان تامر عبد المنعم، معبرة: "جوازي من تامر عبد المنعم مش غلطة، وزوجته صديقتي دلوقتي، وهو شخصية محترمة جداً".

زواج زينة

وأكدت زينة، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها تزوجت من تامر عبد المنعم بعمر مبكر ولم تكن قادرة على الاختيار في هذا التوقيت.

وتابعت: "تامر صديق وصاحب وأولاده أصحاب ولادي، ولما ارتبط به لم ماكنتش التحقت بالمجال الفني، وتامر عبد المنعم كان رافض تماماً دخولي الفن".

وأضافت في حديثها، أن الوسط الفني خالي من “الواسطة”، ولكن هناك بعض الشخصيات التي تريد استخدام الواسطة في جميع خطوات حياتها العملية والشخصية، مؤكدة: "نهاد رمزي أول من ساندني في بداية عملي الفني".