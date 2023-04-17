كرّم حفظة القرآن.. محمود الشحات أنور فى ضيافة رئيس جزر القمر (صور)

أحيا القارئ الشيخ محمود الشحات أنور ليلة قرآنية كبرى بمسجد الدولة، في دولة جزر القمر، بحضور الرئيس غزالي عثمان.

وشهدت الليلة حضور الآلاف من الشخصيات العامة والمواطنين في جزر القمر، وسط انبهار كبير بتلاوة الشيخ محمود الشحات، بينهم وزير العدل ومفتي الجمهورية.

واختُتم اليوم بحضور فعاليات تسليم الجوائز لحفظة القرآن الكريم في ختام مسابقة جزر القمر القرآنية.

محمود الشحات محمد أنور وشهرته الشيخ محمود الشحات ولد سنة 1984 في قرية كفر الوزير بميت غمر في محافظة الدقهلية، حفظ القرآن على يد والده الشيخ الشحات أنور وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وحصل على المركز الأول في المسابقة الدولية في جمهورية مصر العربية. قرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا ويسجل القرآن بصوته.