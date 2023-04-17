الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة الأجهزة الكهربائية: استراتيجية التنمية الصناعية تسهم في تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع

الغرف التجارية
الغرف التجارية

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، جاء بسبب أهمية القطاع في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، يتم إعدادها وفقا لنهج تشاركي بالتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية أن الهدف من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، هو تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تتضمن العمل على توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب السعي لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال استهداف العديد من الأسواق الجديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة، والتركيز على القطاعات الصناعية كثيفة العمالة.

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