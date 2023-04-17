الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

زكاة رمضان 2023.. وآخر موعد لإخراجها

جريدة الدستور

حددت دار الإفتاء المصرية مقدار زكاة رمضان 2023 منذ عدة أسابيع، كما ردت في أكثر من فتوى لها على صفحتها الخاصة على الفيس بوك عن آخر موعد لاخراج زكاة رمضان، وزكاة رمضان هى الركن الثالث في أركان الاسلام الخمسة وواجبة على كل المسلمين ، وتعرض الدستور في التقرير التالي كام زكاة رمضان 2023 وآخر موعد لإخراجها.

مقدار زكاة رمضان 2023 

حدد شوقي علام مفتي الجمهورية مقدار زكاة رمضان للفطر للفرد وهى 30 جنيها عن كل فرد ويجوز زيادتها ، ومقدار زكاة رمضان أو زكاة الفطر يعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد.

وأجازت دار الافتاء المصرية إخراج زكاة رمضان نقدا بدلًا من الحبوب، بناء علي فتوي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب.

آخر وقت خروج زكاة الفطر 2023 والحد الأدنى لإخراجها

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ويخرج المسلمين أيضًا زكاة المال ، ونصابها هو قيمة الحد الأدنى الذي إذا مرَّ عليه عام كامل وهي عند المسلم ولم تنقص وجب إخراج زكاة عنها، وقد قُدِّرت هذه القيمة بالذهب والفضة طبقًا لأحاديث رسول الله ﷺ، وهي ما يعادل 612.36 غرام من الفضة أو 87.48 غرام من الذهب.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023

أكدت دار الافتاء المصرية  وجوب زكاة الفطر أو زكاة رمضان  مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا مانع شرعًا من إخراجها قبل وقتها بيومين، أو تعجيلها من أول دخول رمضان على ما ذهب إليه بعض الفقهاء، ويجوز إخراجُ قيمتها نقدًا على ما ذهب إليه السادة الحنفية، وهذا هو المُفتى به؛ مراعاة لمقاصد الشرع، ومصالح الخلق.

وحددت الشريعة الاسلامية مواطن صرف زكاة رمضان وهي الفقراء والمساكين، العاملون على إدارة أموال الزكاة وإيصالها إلى المحتاجين، المسلمون الجدد لتأليف قلوبهم وتثبيتهم، الأسرى والغارمون، في سبيل الله، ابن السبيل والذين يُعتبرون اليوم من اللاجئين والنازحين والفقراء بلا مأوى أو مسكن، الأقرباء من الفقراء والمحتاجين.

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