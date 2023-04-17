الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر وقت خروج زكاة الفطر 2023 والحد الأدنى لإخراجها

زكاة الفطر
زكاة الفطر

وقت خروج زكاة الفطر 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المسلمين في الساعات الأخيرة قبل أيام من حلول عيد الفطر المبارك.

 

زكاة الفطر 2023

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل المسلمين بجميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة وقت خروج زكاة الفطر 2023، وتعتبر الزكاة وفقا للدين الإسلامي تطهيرا للمسلم ولا يجوز للمسلم أن يمتنع عن إعطائها لمن يستحق لأنها شرط إتمام الصيام. 

 

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” قيمة زكاة الفطر 2023، ووقت خروج زكاة الفطر 2023، وفقاً لما أعلنته دار الإفتاء وإليكم التفاصيل.

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قيمة زكاة الفطر 2023

حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر 2023، وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن قيمة زكاة الفطر 2023 تقدر بـ 30 جنيهًا عن كل فرد.

 

وتوضح دار الإفتاء كيفية حساب قيمة زكاة الفطر وهي مقدار يعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ لأن أهل مصر يشتهرون بزراعتهم للقمح.

 

وقت خروج زكاة الفطر 2023

وبحسب دار الإفتاء، يحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها لم تحتسب زكاة فطر، وإنما له أجر «صدقة»، حيث استدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم  زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة.

 

أخر وقت لإخراج زكاة الفطر 2023

ويقول العلماء إن آخر وقت زكاة الفطر هو غروب شمس يوم عيد الفطر، كما استدلوا أيضا بما روب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

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