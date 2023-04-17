موعد رؤية هلال شهر شوال 1444 لتحديد أول أيام عيد الفطر 2023

يتسأل الجميع على موعد رؤية هلال شهر شوال 2023 وأول أيام عيد الفطر المبارك وعدد أيام الإجازة لموظفي القطاع العام والخاص خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك واستعداد المواطنين للعيد ورغبتهم في شراء كافة احتياجاتهم للازمة.

موعد رؤية هلال شهر شوال 2023

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر شوال سيولد في تمام الساعة 6:30 مساءا عقب صلاة المغرب حيث تبدأ دار الإفتاء المصرية في استطلاع الهلال يوم الخميس الموافق 29 من شهر رمضان المبارك 1444 الموافق 20 أبريل 2023.

ونفى المعهد كافة الشائعات التي تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن تعذر رؤية الهلال حيث أكد خبر المعهد أن كافة المعلومات المتداولة عن حدوث كشوف للشمس لن يظهر في مصر ولا في المنطقة العربية ولا الشرق الأوسط وليس له أى تأثير عن عملية الاستطلاع.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

حسبما أكدت الحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن أول عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري ويستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 23 ابريل 2023 والذي لا يمكن اعتمادها رسميا إلا عقب الرؤية الشرعية للهلال من خلال اللجان الشرعية المعتمدة.

يذكر أن هناك 7 لجان شرعية منتشرة في المحافظات تعتمد عليها دار الإفتاء المصرية في تحديد رؤية الهلال من عدمه وإعطاء البيانات الكافة للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وهي في محافظات (أسوان وقنا و سوهاج و مطروح والوحات والفيوم و حلوان).

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 لموظفي القطاع العام والخاص

موعد رؤية هلال شهر شوال 2023 وعدد أيام الاجازة هى الشغل الشاغل للمواطنين حاليا خاصة موظفي القطاع العام والخاص حيث أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن عدد أيام الإجازة لموظفي القطاع العام تصل إلى 6 أيام من يوم الخميس الموافق 20 ابريل الجاري وحتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

فيما أكد الدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن عدد الأيام الاجازة للقطاع الخاص 5 أيام فقط من يوم الجمعة 21 ابريل وحتى يوم الثلاثاء 25 ابريل 2023.

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