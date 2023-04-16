بالتواريخ.. أيام الإجازة في البنوك وموعد بدء العمل الفعلي

جدلٌ كبير صاحبه تساؤلات عديدة حول إجازات هذه الأيام للبنوك والمؤسسات العامة في الدولة، خاصة أن هذه الأعياد تتزامن مع أعياد الفطر وأعياد الأقباط وشم النسيم هذا العام، إذ تعد هذه الأيام كثيرة في الإجازات الخاصة بها ويرغب الكثير من المواطنين في قضاء مصالحهم لذلك يسعون إلى معرفة أيام الإجازة في البنوك والمؤسسات العامة.

موعد إجازة البنوك

ووفقًا للبنك المركزي المصري، فإن جدول إجازات البنوك المصرية الفترة المقبلة، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، حيث تقرر منح الموظفين بجميع البنوك المصرية إجازة بداية تبدأ من غدٍ الأحد 16 أبريل الجاري وحتى يوم 17 من الشهر نفسه.

موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة شم النسيم

وأكد البنك المركزي المصري أن استئناف العمل في البنوك مره ثانية بجميع البنوك المصرية سيكون ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك بالبنوك المصرية

أما عن إجازة عيد الفطر، فإنه تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل الجاري وتستمر الإجازة حتى الثلاثاء 25 من الشهر نفسه، ثم يعود العاملون بالبنوك إلي عملهم في صباح يوم الأربعاء 26 أبريل الجاري.

وتعد هذه الإجازات متزامنة في المؤسسات العامة والحكومية مع إجازات الموظفين، لذا فإن يوم العمل الفعلي في الدولة سيكون 26 أبريل المقبل، لذا فإن هذه الايام تعد مليئة بالإجازات الرسمية وإجازات الأعياد لفترة كبيرة، خاصة وأن الاحتفالات تجمع بين المسلمين والأقباط في آن واحد.

جدير بالذكر أن تساؤلات حول إجازة العاملين في البنوك وتاريخ بدء العودة في العمل كانت قد تصدرت محركات البحث على مدار الأيام الماضية وحتى الساعات القليلة الماضية، ما جعل البنك المركزي يخرج ببيان يوضح فيه توقيت هذه الإجازة وتاريخ بدء العمل الفعلي في البنوك والمؤسسات العامة في البلاد.