أذكار الصباح اليوم الإثنين فى اليوم السادس والعشرين من رمضان 2023

مع بداية الساعات المبكرة الصباحية تساعد الأذكار بالصباح على تحصين النفس من المرض والحسد ولكل مكروه، وعندما يحافظ جميع المسلمين على أذكار الصباح سينال خير كثير في الدنيا، وينال أجرا عظيما في الآخرة،

أذكار الصباح اليوم الإثنين في اليوم السادس والعشرين من رمضان 2023

وتستعرض "الدستور" أدعية الصباح اليوم الإثنين باليوم السادس والعشرين من شهر رمضان 2023.

دعاء الصباح اليوم