مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17-4-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة الأهلي ضد سموحة، ومباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- سموحة X الأهلي: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 2 HD.

- الزمالك X المقاولون العرب: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- ليدز يونايتد X ليفربول: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- سيلتا فيجو X ريال مايوركا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- فيورنتينا X أتالانتا: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.