الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الرجاء: نواصل تجهيز اللاعبين المصابين قبل مباراة الأهلى

المنذر الكبير
المنذر الكبير

أكد التونسي المنذر الكبير، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، أن الجهاز الطبي لناديه يواصل تجهيز اللاعبين المصابين؛ للحاق بمواجهة الفريق المرتقبة أمام الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء السبت 22 أبريل على استاد القاهرة.

وأشار الكبير خلال تصريحاته لموقع "البطولة" المغربي، إلى أن الجهاز الطبي يبذل جهدا كبيرا من أجل لحاق المصابين بالمباراة، مؤكدا على حظوظ فريقه الكبيرة في الفوز بالمباراة.

وأضاف: "نواصل الاستعدادات بكل قوة لمباراة الذهاب أمام الأهلي بالشكل المطلوب، ونحاول تجهيز اللاعبين المصابين والجهاز الطبي يبذل مجهودات كبيرة لإلحاقهم بالمواجهة".

وتابع: "نصب كل تركيزنا على مباراة الذهاب في البداية وبعد ذلك سيكون التركيز على مواجهة الإياب وسنحاول القتال من أجل الفوز في القاهرة والاقتراب من التأهل إلى نصف النهائي".

يذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم السبت الموافق 29 أبريل على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وكان الأهلي قد أعلن موافقة الجهات الأمنية على حضور 52 ألف مشجع مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 22 أبريل.

وخصص الأهلي 2400 تذكرة لجماهير الرجاء في مباراة الذهاب.

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