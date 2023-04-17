محافظ الغربية يهنئ أقباط المحلة وسمنود بمناسبة عيد القيامة المجيد

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية زيارته لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، من خلال زيارة شملت مطرانية المحلة وكنيسة السيدة العذراء بسمنود، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ والعميد هاني محمد عامر المستشار العسكري.

وقدم المحافظ هدية الرئيس إلى الأطفال داخل مطرانية المحلة، حيث كان في استقباله الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة وتوابعها، كما قدم الهدايا للأطفال في كنيسة السيدة العذراء بسمنود، بحضور القس بيشوي راعي الكنيسة.

وهنأ المحافظ الحاضرين،مؤكدًا عمق وترابط العلاقة بين أبناء الوطن، متمنيًا دوام التوفيق والازدهار لمصرنا الغالية.

يذكر أن المحافظ قد قام صباح الأحد، بتهنئة الإخوة الأقباط من خلال زيارة لمطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية.

رافق المحافظ خلال زيارته المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة واللواء كمال عبدالله رئيس مركز ومدينة سمنود.

وعلي صعيد موازٍ، شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز إدارة الأمن الوطني، الأستاذ علي عبدالستار السكرتير المساعد، فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى المحافظ صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية للشيخ محمد عبدالموجود المشرف العام على المسجد الأحمدي، ثم كلمة للشيخ خالد خضر أشار فيها إلى فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعباده المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يجب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى- عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء.

واختتمت الاحتفالية بالتواشيح والأدعية الدينية التي قدمها الشيخ مهند أبوالكرامات.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للحاضرين بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.

محافظ الغربية يهنئ أقباط المحلة

محافظ الغربية يهنئ أقباط المحلة