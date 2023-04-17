خبير عقارى: تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له تأثير إيجابى على السوق العقارى

قال الخبير العقاري هشام أبو الغار، إن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، خطوة ضرورية للإصلاح الاقتصادي.



وأضاف الخبير العقاري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تشهد حالة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي في ظل توسع الدولة في انشاء المدن الجديدة، لافتًا إلى أن انشاء المدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك شركات أجنبية وعربية موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة أنها مستقبل التنمية العمرانية في مصر.



وأشار الخبير العقاري إلى أن مصر تعيش حالة حالة رائعة من التنمية العمرانية، لافتًا إلى أن البنية التحتية التي نجحت الدولة في إنشائها كان لها دور كبير في أحداث التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة مؤخرا.



وأكد الخبير العقاري، أن البنية التحتية من كباري وطرق ومرافق كان لها دور في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًَا إلى أنه لولا تهيئة البنية التحتية من طرق وكباري ومرافق وتوفير الطاقة ما كنا سنرى الكم الهائل من الاستثمارات الأجنبية الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف الخبير العقاري، أن مصر ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة في ظل ما تقوم به الحكومة من إجراءات خاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن جذب الاستثمارات الأجنبية سيعمل على توفير الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبالتالى سيكون هناك عملة صعبة تسمح باستيراد المنتجات التي يحتاجها القطاع العقاري في البناء أو خلافه بسعر مناسب، مما ينعكس على سعر بيع الوحدات العقارية الذي تأثر بسعر الصرف وارتفاع تكلفة البناء؛ لذا فإن نجاح الحكومة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة واحتواء موجة التضخم سيكون له تأثير إيجابي على سعر بيع الوحدات العقارية التي تأثرت بارتفاع ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.