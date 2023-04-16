الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات المصرية

صلاة العيد
صلاة العيد

أجواء من البهجة تسيطر على الشوارع المصرية فور إعلان موعد عيد الفطر المبارك الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر لما له من فرحة شديدة

صلاة عيد الفطر 2023

يبحث المسلمون عن مواعيد صلاة العيد في كل المحافظات وذلك بعد أن استعدت المديريات التابعة لوزارة الأوقاف لصلاة العيد. 

وترصد “الدستور” مواعيد صلاة عيد الفطر 2023 في المدن والمحافظات.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحًا. 

- يأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الجيزة في تمام الساعة 5:47 صباحًا. 

- ويحين موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:51 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023  بمحافظة بني سويف في تمام  الساعة 5:49 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة المنيا في تمام الساعة 5:51 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة مرسى مطروح في تمام الساعة 6:2 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023  بمحافظة الفيوم في تمام الساعة 5:50 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 5:42 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة ابو سمبل في تمام الساعة 5:54 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة السلوم في تمام الساعة 6:10 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة دمياط في تمام الساعة 5:43 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة نويبع في تمام الساعة 5:35 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة حلايب في تمام الساعة 5:34 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة شلاتين في تمام الساعة 5:37 صباحًا

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023  بمحافظة قنا في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الوادي الجديد في تمام الساعة 5:56 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 5:49 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الأقصر في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 5:47 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة السويس في تمام الساعة 5:42 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة العريش في تمام الساعة 5:36 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة الطورفي تمام الساعة 5:40 صباحًا.

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- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة البحيرة في تمام الساعة 5:49 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 5:38 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة طابا في تمام الساعة 5:33 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمدينة سانت كاترين في تمام الساعة 5:38 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023  بمحافظة أسوان في تمام  5:47 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 البحر الأحمرفي تمام الساعة 5:40 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023  بمحافظة القليوبية في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة المنوفية في تمام الساعة 5:48 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:42 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الغربية في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الدقهلية في تمام الساعة 5:46 صباحًا. 

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الشرقية في تمام الساعة 5:46 صباحًا. 

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