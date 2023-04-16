معهد البحوث الفلكية: الجمعة أول أيام عيد الفطر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، عن حقيقة تعذر رؤية هلال شوال 2023 وموعد عيد الفطر 2023 في مصر، بسبب وجود ظاهرة فلكية يوم الخميس المقبل تؤدي إلى تعذر الرؤية، موضحًا أن ظاهرة كسوف الشمس المتوقع حدوثها لن يتم رؤيتها في مصر والشرق الأوسط، ولن تكون لها أي تأثير على عملية رؤية هلال شهر شوال 1444 وبالتالي غير صحيح ما يتم نشره من أخبار عن التعذر.



وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وفقًا لتقرير صادر عنه، أن الجمعة المقبل الموافق 21 أبريل الجاري سيكون موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، وأن الخميس المقبل 20 أبريل سيكون نهاية شهر رمضان 2023، لافتًا إلى أن الرأي النهائي لموعد نهاية شهر رمضان وموعد بداية شهر شوال 2023 سيكون لدار الإفتاء المصرية.