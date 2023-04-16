"أنا والقناع".. شيرين رضا: "لازم أجدد أفكارى وإللى مايغيرش قناعاته يتكسر"

حلت الفنانة شيرين رضا، ضيفة علي حلقة اليوم من برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الفنية والشخصية.

وقالت "شيرين":" الناس إللى تستاهل تبقي موجودة في حياة شيرين رضا، الناس إللى بكون مرتاحة معاهم ومش لازم أكون لابسه معاهم قناع".

وأضافت أنها من الشخصيات التي تخفي أحاسيسها خلف الصمت، وأحيانا تشك في أرائها، لذلك تعمل على تجديد أفكارها باستمرار، متابعة: "بخبي كل أحاسيسي ورا الصمت، ولازم أجدد افكاري والحاجات اللي بصدق فيها لأن الدنيا بتتغير".

وأشارت إلى أن الأمور التي تصدق من 20 عاما تختلف الآن، متابعة: "الحاجات اللي تتصدق من 20 سنة، مش هي دلوقتي، والتكنولوجيا والعمر والتجربة بيغيروا قناعتنا ولو مغيرتش تتكسر".

وتابعت: "احنا بنغلط ومفيش مجتمع كامل وجزء من حلاوة الحياة أننا بنغلط فيها، والتجربة تعلمك والتعاسة تعلم السعادة ومتعة الرحلة في الرحلة وما نتعلمه منها".