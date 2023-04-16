الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب عثروا عليه ملقى بأحد الشوارع في السلام

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق، بدفن جثة شاب عثروا عليه ملقى بأحد الشوارع منطقة السلام، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السلام أول يفيد بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنيةإلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب في العقد الرابع من العمر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفه لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دفن جثة شاب منطقة السلام الصفة التشريحية

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