توّجت ببطولة بريطانيا للإسكواش.. معلومات عن اللاعبة نور الشربيني

توّجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج، المصنفة الثالثة عالميا لسيدات الإسكواش ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 - 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور في المباراة النهائية على البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: "11-9"، "11-7"، "11-1".

معلومات عن نور الشربيني

◘ ويرصد “الدستور” أبرز المعلومات عن البطلة المصرية نور الشربيني والتي جاءت:

ولدت نور الشربيني في 1 نوفمبر من العام 1995

نور الشربيني هي ابنة مدينة الإسكندرية يبلغ عمرها 27 عاما.

نجحت في حصد ألقاب كثيرة في بطولة العالم للاسكواش، لتكون على بعد 3 خطوات فقط من كسر الرقم القياسي في التتويج بالبطولة.

فرغت نور حياتها منذ الصغر لتحقيق حلمها في لعبة الاسكواش

تربط بين نور الشربيني ووالدها علاقة من نوع خاص حيث دعمها ووقف بجانبها حتى وصلت إلى حلمعا.

تقول نور الشربيني عن والدها:"أشعر بالثقة عندما أنظر لوالدي بعد كل كرة وأجده يبتسم، هو دائمًا يقول لى استمتعي خلال اللعب ويرفع من علىّ أى ضغوط".

خسرت نور الشربيني أول مباراة خاضتها ضمن بطولة محلية تحت سن 11 عامًا، حيث لم يتجاوز عمرها وقتها 7 أعوام.

حصدت ألقابًا متفردة في عالم الإسكواش، كان آخرها بطولة العالم للاسكواش للسيدات في ماليزيا.

حصدت أيضا لقب "أصغر لاعبة في العالم تحصل على بطولة بعد فوزها في بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما، التي أقيمت بالهند في العام 2009.

أصغر لاعبة في التاريخ تدخل ضمن قائمة الـ 10 في التصنيف العالمي للاسكواش.

وحققت نور الشربيني بطولات عديدة وحصدت ألقاب كثيرة خلال مشوارها.