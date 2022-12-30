الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ختام منافسات بطولة الاسكواش للناشئين والناشئات بـ «النادي» فرع شيراتون.. صور

احتفالات نادي النادي
احتفالات نادي النادي فرف شيراتون

اختتمت منافسات بطولة الإسكواش للناشئين والناشئات تحت 9 سنوات وتحت 12 سنة، والتي أقيمت في نادي النادي فرع شيراتون، بمشاركة 48 لاعبا ولاعبة.

وشارك الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمنا نادي النادي فرع شيراتون، ويحيى فارس رئيس شركة الإدارة بالنادي، وعدد من مسؤولي أكاديمية الإسكواش في توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين.

وأعرب أعضاء النادي عن سعادتهم بنجاح البطولة، مؤكدين أن إقامة مثل هذه المنافسات أمر مهم للغاية، كما قدموا الشكر لمجلس الأمناء وإدارة نادي النادي على رعاية البطولة.

من ناحية أخرى، نظمت إدارة نادي النادي شيراتون، يوما رياضيا للأعضاء بالتنسيق مع النشاط الرياضي، بهدف إتاحة الفرصة أمام الأعضاء لممارسة النشاطات الخاصة بالأكاديميات، بهدف توسيع قاعدة النشاط الرياضي بين الأعضاء.

وشارك شباب وأعضاء النادي في المسابقات المختلفة والتي تضمنت كرة القدم، وتنس وكرة السلة وكرة اليد بجانب بعض المسابقات الترفيهية للأطفال.

رئيس شركة الإدارة بالنادي الدكتور احمد الشيخ احمد الشيخ شيراتون نادي النادي فرع شيراتون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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