الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء قبل الإفطار 25 من رمضان 2023

دعاء
دعاء

دعاء قبل الإفطار من أهم العبادات التي يحرص عليها الصائمون، فالدعاء يتقرب به العبد إلى ربه ليسأله من خير الدنيا والآخرة، ودعاء قبل الإفطار مقبول من الصائمين كما جاء في السنة النبوية أن للصائم دعاء لا يرد، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي دعاء قبل الإفطار 25 من رمضان 2023 . 

دعاء قبل الإفطار

من دعاء قبل الإفطار: اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي).

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من دعاء قبل الإفطار ربّ إني استودعتك أدعيةً فاضَ بها قلبي فاستجبها لي يا كريم، اللهمَّ بشّرني بما يفرحني وأنت خير المبشّرين.

 اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةٌ لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم، اللهمَّ حَبِّب خَير خلقِك فينا، ومن حوضِ نبيك اسقِنا، وفي جنتِكَ آوِنا، وبرحمتِكَ احتوِنا، وأمنيتنا أعطِنا، وبفضلِكَ أغنِنا، ولطاعتِكَ اهدنا، ومن عذابِ النارِ احمِنا، ومن شرِ كُلِ حاسدٍ اكفِنا.

 

دعاء 25 من رمضان 

 

من دعاء 25 من رمضان اللهمَّ إني أستودعك قلبي فلا‌ تجعل فيه أحداً غيرك، وأستودعك (لا‌ إله إلا‌ الله)، فلقِنّي إياها عند الموت، وأستودعك نفسي فلا‌ تجعلني أخطو خطوة إلّا‌ في مَرضاتك، وأستودعك كل شيء رزقتني وأعطيتني، فاحفظهُ لي من شر خلقك أجمعين، واغفر لي ولوالدي، ولمن أحببت، ولمن سكن قلبي، ولإ‌خوتي، يا من لا‌ تضيع عنده الودائع. اللهمَّ آلف بين قلوبِنا، وأصلِح ذاتَ بيننا، واهدِنا سُبل السلام، ونجِّنا من الظلماتِ إلى النور، وجنّبنا الفواحِش، وبارِك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتُب علينا إنك أنتَ التواب الرحيم.

من دعاء 25 من رمضان اللهمَّ إنكَ أعطيتني خير الإخوان في الدنيا، فلا تحرمني صحبتهم في الآخرة، اللهمَّ أسعدهم، وفرج همهُم، وحقق آمالهم، واجعل الجنة دارهم وقرارهم، واشفهم من كلِ مرضٍ يارب، واجمعني بهم في جناتِ النعيم. اللهَّم إني أسالك توفيقاً في طريقي، وراحةً في نفسي، وتَيسيراً في أمري، ربّ أعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسّ الضُّر، وضيق الصدر.

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إمساكية رمضان 2023 القاهرة ودعاء الافطار للصائم

 

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