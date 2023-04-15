المفتي يكشف حكم الشرع في تناول الطعام والشراب وقت آذان الفجر

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم تناول الطعام أو الشراب وقت آذان الفجر في رمضان، وهل يكون صيام الشخص صحيحًا؟.

وقال المفتي خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن بعض الناس وقت آذان المؤذن تتناول بعض المأكولات أو المشروبات، مؤكدًا أن هذا خطأ كبيرًا لأن الفجر وجب والمؤذن يؤذن للإعلام بدخول الوقت، وأنه بمعايير الفقهاء فإن الإطعام والشراب وقت الآذان يكون في نهار رمضان، ويكون الشخص فطر في يومه.

وأوضح أن المؤذن إذا أذن فيجب على الشخص الامتناع عما يؤدي للإفطار، وإن كان في فمه ماء أو طعام فليطرحه.

ورد على المشككين في وقت الفجر، مؤكدًا أن التشكيك لامحل له علميًا ولا تاريخيًا، مشيرًا إلى أن وقت الفجر صحيح شرعًا ولا يجوز هذا التشكيك أو تأخير الإفطار حتى دخول الليل.