الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"101 جنسية".. أسامة الأزهري يكشف احتواء الأزهر الشريف للوافدين

جريدة الدستور

كشف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن كيفية احتواء الأزهر الشريف علمائه واستيعابه للوافدين من جنسيات مختلفة.

وقال "الأزهري"، خلال لقائه بفضائية "DMC"، مع الإعلامي أحمد الدريني، مساء اليوم الأحد، إن هناك عبقرية في احتواء واستيعاب الأزهر الشريف للوافدين من الجنسيات المختلفة.

وأضاف: "الأزهر استطاع استيعاب جنسيات بأعداد كبيرة، وإحنا عندنا في مدينة البحوث حوالي 1000 دارس من 101 جنسية، يعني 100 عقل وفكر وكتاب وشخصية قومية، وطريقة للتعليم، و100 طريق للأكل والشرب والدراسة والمستوى التعليمي الذي يظهر للأزهر من خلاله".

وأكمل: "لما الأزهر يجيب الوافدين دول ويصبر على تعليمهم ونحتهم وتلقينهم، بناء على المستوي والخلفية التي جاء منها، وبناء على المدخل الذي يقدر على الاستيعاب منه".

 وأردف: "علماء الأزهر بيستشفوا المدخل إللى يدخل بيه للدارسين، هما فين من مستويات الفهم، علشان يقدر يبني عند كل واحد ما جاء لبنائه، وعشان يقدر يوصله بالمستوى العلمي لبصيرة الأزهر".

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