الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"النبي حذر من آفات اللسان".. الطلحي: الصمت عبادة تنجي من النار

الطلحي
الطلحي

كشف الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، عن تحذيرات النبي عليه الصلاة والسلام، من آفات اللسان.

وقال "الطلحي"، خلال لقائه على قناة "الناس"، مساء اليوم الأحد، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذر من آفات اللسان، ووجه إلى فضيلة الصمت.

واستشهد بحديث نبوي حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته قيل لرسول الله ما النجاة في الفتن؟ قال املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك.

وأشار الطلحي، إلى أن الصمت عبادة تنجو العبد لكنها نادرة فى زماننا، وعلينا أن نعبد الله بهذه العبادة حتى لا تصل بنا ألسنتا إلى النار، حيث قال: ﷺ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار، وقال ﷺ إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. 

واستكمل الطلحي، أن النبى حذرنا من سوء استخدام اللسان وأمرنا بعبادة الصمت حتى لا ننجو، حيث قال ﷺ يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. 

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

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