الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات فيديو سرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين مجهولين بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبالفحص وإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصين - "لهما معلومات جنائية") وعثر بحوزتهما على (مقص حديدى - لفافتى كابل كهربائى خاصة بأعمدة الإنارة - سلاح أبيض)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب القطع باستخدام الأداة المضبوطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سرقة اسلاك كهربائية أعمدة الإنارة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 6 مصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية - مطروح

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

محافظ الدقهلية: الشعب المصرى نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية

تنفيذ 471 قرار إزالة للمبانى المخالفة فى الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عيد القيامة وشم النسيم

تأجيل محاكمة 20 متهمًا فى تهريب الأموال للخارج لجلسة 24 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى