كشف ملابسات فيديو سرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بالقاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين مجهولين بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبالفحص وإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصين - "لهما معلومات جنائية") وعثر بحوزتهما على (مقص حديدى - لفافتى كابل كهربائى خاصة بأعمدة الإنارة - سلاح أبيض)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب القطع باستخدام الأداة المضبوطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.