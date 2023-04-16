الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اجتماع الجامعة العربية حول السودان: مصر تكثف اتصالاتها لحل الأزمة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

بدأ اجتماع الجامعة العربية الطارئ حول السودان على مستوى المندوبين، منذ قليل، بدعوة من مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال السفير محمد مصطفى عرفي، مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية: "مصر ستظل تتابع بشكل مستمر تفاصيل الأزمة الراهنة وتكثيف الاتصالات الثنائية والإقليمية اللازمة لتحقيق ما تقدم، مع الترحيب بقيام جامعة الدول العربية ببذل كل المساعي لمعاونة السودان في اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه الأزمة بشكل قابل للاستدامة".

وشدد على أن مصر تؤكد التزامها بوحدة واستقرار السودان وسلامة أراضيه، مشيرةً إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في السودان.

السودان مصر مندوب مصر جامعة الدول العربية السعودية

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