"شوف بنفسك".. جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في زيارات ميدانية طلابية للمشروعات القومية

شاركت جامعة مصر للمعلوماتية في عدة زيارات ميدانية لطلابها إلى المشروعات القومية التنموية العملاقة التي أنجزتها الدولة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، كما استقبلت أيضاً الجامعة بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جموع من طلاب الجامعات المختلفة للتعرف على إمكانياتها المتطورة كأحد المشروعات الحديثة التي تدعم استراتيجية مصر 2030 بقادة المستقبل، وذلك في إطار مبادرة "شوف بنفسك" التي تنظمها قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة.

وقام طلاب كليتي الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، بزيارة مركز الإصدارات الذكية والمؤمنة، والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لإصدار المستندات عالية الأمان، كما قام أيضاً طلاب الجامعة من مختلف كلياتها الـ 4 بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة الاسماعيلية، والذي تسعى من خلاله الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقديم أساليب عملية وطرق واقعية تدمج الخدمات الحيوية المختلفة الخاصة بنمو الأعمال في مكان واحد، بالإضافة لزيارة المركز التكنولوجي لتسجيل المسكن العقاري. وفي نفس السياق، زار طلاب كلية الفنون الرقمية والتصميم متحف الحضارات المصرية.

كما زار الطلاب مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبها وصفت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، مبادرة "شوف بنفسك" بالرائعة لدورها في تعريف طلاب الجامعة ببعض المشروعات العملاقة التي تنفذ على أرض الواقع ومن ثم تأصيل الوطنية والشعور بالفخر لدى شبابنا بهذا الحجم من الإنجاز وترسيخ مفهوم أنهم قادة المستقبل، حيث تعد الزيارات التي قام بها طلاب الجامعة للمشروعات القومية شهادة صادقة للمساعي الحثيثة للنهوض بالمنظومة الرقمية والاقتصاد، وهو ما يعد مصدر إلهام ونموذج يقتدى به.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، أن هذه الزيارات تعد أحد الأدوات الواقعية لتطوير قدراتهم وزيادة إسهاماتهم في مسيرة النهوض والتقدم، فضلاً عن أنها تعكس ثقة الدولة في طلاب الجامعات كونهم حملة شعلة المستقبل والمحرك الرئيسي للتطور والتنمية المنشودة.

وقال الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مبادرة شوف بنفسك تؤكد إيمان الدولة والقيادة السياسية بأهمية دور الطلاب والشباب في خدمة المجتمع والدولة، لأنهم بالفعل مرتكز وعنصر رئيسي لتقدم البلاد وعماد الحاضر وضمان المستقبل الذي تنشده الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد حسن، إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية، تعمل على تنمية طاقات وقدرات طلابها وصقل مهاراتهم منذ التحاقهم بها، باعتبارهم الثروة الدائمة التي نعمل على تنميتها وتعظيم الاستفادة منها، ليصبحوا فيما بعد قادرين على المساهمة في تجاوز التحديات التي يفرضها المستقبل وتطوراته.

وأوضح الدكتور ياسر كاظم أمين عام جامعة مصر للمعلوماتية، أن مبادرة "شوف بنفسك" تأتي ضمن الجهود الحثيثة للقوات المسلحة لربط طلاب الجامعات وتعريفهم بالإنجازات على أرض الواقع، حيث تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتأكيد على أهمية دور الشباب والطلاب في بناء الأوطان في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب والعمل على احتضانهم وتعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التي باتت واقعاً ملموساً تعمل على دعم منظومة التنمية المستدامة.

ولفت الدكتور ياسر كاظم، إلى أنه في إطار تبادل الزيارات بين الجامعات المصرية، استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية في مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة عدد من طلاب الجامعات (الألمانية، الفرنسية، 6 أكتوبر، السلام، الجلالة، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات) لعمل جولة داخل الحرم الجامعي والتعرف على كافة الوسائل والمرافق التعليمية الميسرة للطلاب منذ إنشائها واستقبال أولى دفعاتها عام 2021.

جامعة مصر للمعلوماتية

جامعة مصر للمعلوماتية

جامعة مصر للمعلوماتية