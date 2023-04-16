الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"سفراء دولة التلاوة".. تلاوة عطرة بصوت القارئ إبراهيم محمد سلمان من أمريكا

الشيخ إبراهيم محمد
الشيخ إبراهيم محمد سلمان

عرضت قناة "الناس"، ضمن برنامجها "سفراء دولة التلاوة"، مقطع فيديو لتلاوة عطرة بصوت الشيخ إبراهيم محمد سلمان من كونيتيكت بأمريكا.

وتحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القرّاء والأئمة إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وتذيع قناة "الناس" خلال شهر رمضان مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية، منها برنامج "حديث الفتوى" ويقدمه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية وبرنامج "الإمام الطيب" ويقدمه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبرنامج "البيت"، ويقدمه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء وبرنامج "حواء"، ويقدمه الشيخ هاني تمام.

 

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