السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدعوة من مصر والسعودية..

وزارة الخارجية تكشف تفاصيل اجتماع الجامعة العربية الطارئ حول السودان

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

دعت مصر والمملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع فى السودان، والمقرر انعقاده غدًا الأحد. 

الاتحاد الأوروبى: حريصون على التنسيق مع مصر لمنع تدهور الأوضاع الأمنية فى السودان

المتحدث العسكرى: نتابع عن كثب الأحداث الجارية فى السودان والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تأمين القوات المصرية

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتى تأسيسًا على الفقرة «5 ب» من المادة الخامسة من النظام الداخلى لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة فى دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن التطورات المتلاحقة والخطيرة فى السودان تقتضى عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة فى أسرع وقت.

السودان وزارة الخارجية جامعة الدول العربية السعودية أحمد أبو زيد

الأكثر قراءة

بدعوة من مصر والسعودية.. اجتماع عاجل للجامعة العربية غدا لبحث الوضع بالسودان

الاتحاد الأوروبى: حريصون على التنسيق مع مصر لمنع تدهور الأوضاع الأمنية فى السودان

بث مباشر.. قداس عيد القيامة المجيد برئاسة البابا تواضروس

نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بمقر الكاتدرائية بدمنهور (صور)

مدير أمن بورسعيد يتفقد الارتكازات الأمنية بكنائس المحافظة (صور)

بعد قليل.. عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 24 على قناة ON

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس