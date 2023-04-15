الاتحاد الأوروبى: حريصون على التنسيق مع مصر لمنع تدهور الأوضاع الأمنية فى السودان

صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالًا، مساء اليوم، السبت، من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للتشاور والتنسيق حول التطورات الجارية في السودان.

وأكد بوريل حرص الاتحاد الأوروبي على التنسيق مع مصر، خلال الفترة المقبلة، بهدف العمل على وقف العمليات العسكرية الحالية في السودان، وتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.

وشدد المسئول الأوروبي، خلال الاتصال، على دعم الاتحاد الأوروبي إلى مصر في جهودها لوقف العنف الدائر في السودان، بحسب ما صرح به السفير أحمد أبوزيد.

من جانبه، أطلع وزير الخارجية، بوريل، على جهود مصر التي تبذلها منذ اندلاع الأزمة لوقف العنف الدائر، كما دعت مصر، جميع الأطراف لضبط النفس ووضع حد للمواجهات المسلحة، حقنًا للدماء وحفاظًا على مقدرات الشعب السوداني.