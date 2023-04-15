الرئيس السيسى يطالب الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار وإعلاء مصالح الشعب

عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان الشقيق، على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.

وأكد خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة، تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس، ومطالبًا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع في السودان.