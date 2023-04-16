الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو غرفة بني سويف: تشكيل "الأعلى للاستثمار" رسالة دولية لاستقطاب المستثمرين

المهندس أحمد تيسير
المهندس أحمد تيسير

قال المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية ببني سويف، إن قرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء في توقيت مهم جدا في ظل توجه مصر لاستقطاب أكبر قدر من المستثمرين العرب والأجانب، في المشروعات العملاقة التي تقيمها الدولة أو الفرص التي تطرحها.

وأضاف أحمد تيسير، أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيمثل نقطة انطلاق كبيرة لدفع عجلة الاستثمار في مصر، بما سيصدره من قرارات ناجزه واجتماعه بشكل دوري كل 3 شهور وبهذا سيتم القضاء على البيروقراطية والروتين في اتخاذ القرارات التي تشجع الاستثمار في مصر .

- ضرورة إيجاد عوامل جذب قوية للمستثمرين العرب والأجانب للدخول في السوق المصري 

ودعا إلى ضرورة إيجاد عوامل جذب قوية للمستثمرين العرب والأجانب للدخول في السوق المصري وتسويق خريطة استثمارية بالمشروعات المصرية التي تنوي تنفيذها وذلك من خلال طرح هذه الخريطة على مجتمعات الاعمال في الدول العربية والمستثمرين الاجانب وكذلك تعديل التشريعات الاقتصادية بما تتناسب وتوجه الدولة لاستقطاب استثمارات أجنبية.
وأوضح" تيسير" أن تشكيل المجلس الجديد قادر على وضع خطط استراتيجية مبنية على افكار غير تقليدية وخارج الصندوق، للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة عبر توفير اليات مشجعة لجذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية وتوفير واستغلال كل الفرص الاستثمارية .

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