موعد مباراة سموحة والأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

موعد مباراة سموحة والأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة سموحة والأهلي في الدوري المصري

من المقرر أن يكون موعد مباراة سموحة والأهلي في الدوري المصري، في الساعة التاسعة والربع مساء يوم الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الجيش ببرج العرب بالأسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة والأهلي في الدوري المصري

ستُذاع مباراة سموحة والأهلي في الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات المحلية، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والتتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023 والذي غاب عن خزائنه في آخر موسمين.

ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على فاركو، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري قبل المباراة

ويتصدر فريق الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات المحلية، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والتتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023 والذي غاب عن خزائنه في آخر موسمين.

ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على فاركو، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري قبل المباراة

ويتصدر فريق الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.