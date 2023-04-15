السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطلب تأجيل ملف رحيل أحمد عبدالقادر لنهاية الموسم

أحمد عبد القادر وكولر
أحمد عبد القادر وكولر

تلقى مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرضا من سيسكا موسكو الروسي لضم أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي لم تكشف موقفها من هذا العرض الروسي وطلبت من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، إبداء رأيه، سواء في بقاء اللاعب أو الموافقة على رحيله.

وأشار المصدر إلى أن "كولر" طلب تأجيل قراره الفني لنهاية الموسم الجاري من أجل تقييم اللاعب في المباريات المقبلة، خاصة أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها بغض النظر عن أزمة مباراة الهلال السوداني.

وأضاف المصدر أن أحمد عبد القادر رحب بعرض سيسكا موسكو والرحيل عن فريق النادي الأهلي من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الفترة المقبلة بعد فشل تجربته في الدوري التشيكي قبل عودته للقلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب استجاب لرغبة المدير الفني بتأجيل القرار لنهاية الموسم الجاري وترك الأمر في مسألة حسم مصيره في يد كول وإدارة الكرة بالنادي.

 وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على فاركو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية وحقق الفوز عن جدارة، خاصة في الشوط الأول الذي كان الأفضل من جانب اللاعبين.

وأضاف أن الجهاز الفني حريص على تدوير مشاركة بين اللاعبين في المباريات بسبب حالة الضغط التي يعيشها الفريق، وقال إن الأهلي سوف يغلق صفحة مباراة فاركو سريعًا من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة سموحة.

وأكمل: "كان من الطبيعي أن ندفع بتشكيلة مختلفة، خاصة بعد الفوز ببطولة مهمة مثل كأس مصر. ونحن نعمل بشكل مستمر على أن يكون جميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباريات. ومن الوارد أن نجري تعديلات في التشكيلة ولكن بعد دراسة موقف اللاعبين ووجود إصابات من عدمه".

أحمد عبدالقادر سيسكا موسكو الاهلى السويسري مارسيل كولر لجنة التخطيط

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