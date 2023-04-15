السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل تشيلسى.. تغييرات بالجملة من لامبارد أمام برايتون

تشيلسي
تشيلسي

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برايتون، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وقام لامبارد بتغييرات عديدة في صفوف البلوز في لقاء اليوم، حيث يقود الهجوم رحيم ستيرلينج ويجاوره مودريك وبوليسيتش.

تشكيل تشيلسي.. تغييرات بالجملة من لامبارد أمام برايتون

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: تشالوباه، فوفانا، باديشيل، شيلول.

خط الوسط: إنزو، كالاجير، زكريا.

خط الهجوم: بوليسيتش، ستيرلينج، مودريك.

 

موعد مباراة تشيلسى وريال مدريد فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج" مباراة تشيلسى وريال مدريد فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، وذلك فى تمام التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 18ـ4ـ2023.

ويصعد الفائز بمجموع المباراتين بين الريال والبلوز، لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتى الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألمانى، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين والتى أقيمت على ملعب الاتحاد، كانت قد انتهت بفوز السيتى بثلاثة أهداف نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسى وريال مدريد فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت مباراة تشيلسى وريال مدريد فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، المباراة على الهواء مباشرة، لكونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأوروبية.

الجدير بالذكر أن مباراة ريال مدريد وتشيلسى تجمع بين آخر فريقين حققا لقب بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث يحمل الفريق الملكى لقب النسخة الأخيرة، فيما يحمل تشيلسى لقب النسخة التى تسبقها.

ويحتل ريال مدريد المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الاسبانى برصيد 59 نقطة وبفارق 13 نقطة عن برشلونة صاحب القمة، والذى بات قريبًا من التتويج باللقب الاسبانى.

فيما يحتل تشيلسى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى الانجليزى الممتاز، برصيد 39 نقطة وبفارق 34 نقطة عن أرسنال الذى يتصدر صدارة ترتيب "البريميرليج"، ويبتعد البلوز كثيرا عن منطقة المربع الذهبى، والتى تضم "أرسنال ومان سيتى ونيوكاسل ومانشستر يونايتد"، والتى تؤهل للمشاركة فى بطولة دورى الأبطال فى الموسم المقبل.

تشكيل تشيلسي تشيلسى لامبارد برايتون ستيرلينج

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