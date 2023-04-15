وزير الشباب والرياضة يزور فرع نادي النادي بشيراتون

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فرع نادي النادي بشيراتون، في زيارة مفاجئة، عقب تفقد مركز شباب حدائق القبة، لرصد آخر التطورات بالنادي، ومتابعة سير العمل داخل الفرع.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة، مشيراً إلى أهمية نادي النادي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذب للجمهور لممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في خطتها، وهي توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضي واجتماعي متميز للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.

ووجه "صبحي" جميع مسؤولي الصيانة والمختصين بالمركز بالعمل على إصلاح أي تلفيات تظهر أولاً بأول للحفاظ على مكانة وقيمه نادي النادي، وتقديم كافة الخدمات في أفضل صورة لأعضاء النادي.

رافق الوزير خلال زيارته الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

ويضم نادي النادي بشيراتون "ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضى، ملاعب الاسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعي والأماكن المخصصة للأسر والعائلات”، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، مركز شباب حدائق القبة، لمتابعة أعمال التطوير ومتابعة سير وانتظام العمل خلال شهر رمضان.

رافق الدكتور أشرف صبحي خلال جولته التفقدية بمركز شباب حدائق القبة النائب سيد نصر عضو مجلس النواب، محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وان فى استقبال الوزير سعيد صلاح المدير التنفيذى للنادى.