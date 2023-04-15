السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

من الشك إلى الشعور بالأمان.. مراحل تساعد على إنشاء علاقة صحية وآمنة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستغرق العلاقة الصحية والآمنة وقتًا في صنعها، إذ يجب أن تمر العلاقة بمراحل متعددة من النمو لخلق الثقة والولاء والتواصل الرائع كأساس لبناء علاقة جميلة تضم شخصين على استعداد لبذل الجهود وإنجاز الأمور على المدى الطويل، العلاقة الآمنة صحية أيضًا لأسباب متعددة. 

 

مع عدم الأمان والمشاعر السلبية الأخرى خارج الترتيب، يصبح مكانًا آمنًا لشخصين لاحتضان النمو بشكل فردي وأيضًا معًا ومع ذلك ، فإن مراحل نمو علاقة صحية وآمنة يجب أن تمر عبر عدد كبير من المشاعر لتأسيس الثقة.

 

"إنها ليست دائمًا رحلة سلسة وأحيانًا يرسل عقلنا وجسمنا المكيفين إشارات تهديد بناءً على ماضينا، نعتقد في بعض الأحيان أن هذا يعني أن هناك شيئًا ما خطأ أو خاطئ، لكنه في الواقع جزء من العملية. وبطبيعة الحال، يمكننا أن نمر بمراحل مختلفة في نفس الوقت، "كتبت عالمة النفس نيكول ليبيرا وهي تشرح المراحل.

 

الشك: عندما نبذل المزيد من الجهد لفهم من نحن على استعداد لاستثمار عواطفنا فيه، فإنه يخلق شكًا، هذا ليس شيئًا يجب أن نقلق بشأنه - في الواقع يحدث لأننا نبحث عن أنفسنا.

 

الحزن: يمكن أن يحدث لأسباب متعددة - فقد يؤدي فقدان خيال العثور على الشخص المثالي أو التلاشي البطيء للإحساس بالاستقلالية إلى إحداث حزن فينا.

 

صراعات القوة: يمكن أن تظهر مشكلات التخلي أو الصدمة التي لم يتم حلها في أي وقت مما يجعلنا نمر بمراحل تخريب العلاقات أو دفع الشخص الآخر بعيدًا. في مثل هذه الحالات ، من المهم معالجة الأمور على الفور.

 

الملل: عندما ينشأ الناس في منازل فوضوية ، غالبًا ما نخطئ في العلاقات المستقرة على أنها فقدان للشغف ، لأننا نبحث دائمًا عن الدراما.

 

الإنجاز: يبدأ الشعور بالرضا مع الشخص الآخر وتعلم قبوله كما هو. في هذه المرحلة ، نبدأ أيضًا في التطلع إلى العمل كفريق واحد للتنقل في الحياة معًا.

 

الأمان: نبدأ في الشعور بالأمان والأمان تجاه الشخص وكذلك العلاقة ، وهذا يخلق تبعية صحية.

من الشك إلى الشعور بالأمان إنشاء علاقة صحية وآمنة الاعتماد الصحي المراحل الست في إنشاء علاقة صحية العلاقة بمراحل متعددة من النمو لخلق الثقة استعداد لاستثمار عواطفنا فيه

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