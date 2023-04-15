السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو ترد على "المبادرة المدنية" في فنلندا حول إغلاق قنصلية روسيا في جزر آلاند

مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

كشفت وزارة الخارجية الروسية أن الوزارة على علم بما يسمى بـ"المبادرة المدنية" في فنلندا حول إغلاق القنصلية الروسية في جزر آلاند.

وقالت الوزارة: “ننطلق من أن موقف فنلندا الذي أكدته وزارة الخارجية، ينحصر في أن البلاد تنوي مواصلة تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يخص الوضع منزوع السلام لجزر آلاند ووجود القنصلية الروسية فيها”.

وأردفت: “لذلك دعونا نرى كيف ستنتهي هذه المبادرة، من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء آخر الآن”.

وأضافت أن الوزارة على علم بـ "ما يسمى بـ"المبادرة المدنية" في فنلندا حول إغلاق القنصلية الروسية في جزر آلاند، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن سكان جزر آلاند أنفسهم لا يؤيدونها.

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأنه ظهرت في موقع المبادرات المدنية الفنلندية مبادرة تدعو لإغلاق السفارة الروسية في جزر آلاند بسبب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي الخميس الماضي جمعت هذه المبادرة 25,4 ألف توقيع للمواطنين من أصل 50 ألف توقيع مطلوبا للنظر فيها من قبل برلمان البلاد.

من جهتها، أشارت السفارة الروسية في فنلندا إلى أن محاولات بعض النشطاء الفنلنديين لطرح مسألة إغلاق القنصلية الروسية يهدف إلى تقويض أسس النظام القانوني الدولي لهذه الجزر والتي أكدت فعاليتها منذ وقت بعيد. وذكرت السفارة أن القنصلية الروسية في عاصمة جزر آلاند مدينة مارينخامن تعمل على أساس الاتفاقية التي توصلت إليها فنلندا والاتحاد السوفيتي في عام 1940 والتي تعتبر إلى جانب اتفاقية آلاند لعام 1921 جزءا لا يتجزأ من القاعدة القانونية الدولية للوضع منزوع السلاح لجزر آلاند.

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