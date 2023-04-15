السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حكاوى القهاوى" يعرض قصة صياد ماهر يكشف أسرار الصيد فى بحيرة المنزلة

الإعلامية رشا الجمال
الإعلامية رشا الجمال مقدمة برنامج حكاوي القهاوي

التقت الإعلامية رشا الجمال، مقدمة برنامج "حكاوي القهاوي" بالعم وجدي التابعي صاحب الـ 67 عاما، وهو صياد في بحيرة المنزلة، ويعمل في الصيد منذ 57 سنة، حيث كان والده وجده صيادين، معقبًا: "مهنة الصيد قرشها حلال".

وأضاف العم وجدي التابعي، خلال لقائه ببرنامج "حكاوي القهاوي"،  المذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية رشا الجمال، أنه يخرج للصيد يومياً صيفًا وشتاءً، حيث يخرج إلى الصيد الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ومعه ابن عمه يعمل معه في الصيد". 

وأوضح العم وجدي التابعي، أن هنا حوالي 4 أو 5 آلاف صيادين يعملون، لافتاً إلى أن هناك صيادين يعملون بأيديهم وصيادين بالجوفة وصيادين بغزل جرانة، مؤكدًا أن هناك تنوع في الصيد.                                 

وأشار إلى أن التربة الطينية تساعد الصيادين على الصيد بأيديهم، حيث تنام الأسماك في الأرص، معقبًا: "ساعات يغطسوا تحت الشبك ويجيبوا السمك". 

ولفت  إلى أن الموسم الحالي هو موسم البلطي الأبيض، متابعًا: "البلطي مبطرخ دلوقتي وأحسن موسم له"، لافتاً إلى سعر السمك البلطي إزداد  سعر البلطي، لكن ليس بتفس زيادة سعر الجران والدنيس، حيث تعتبر أسعار هذه الأسماك مختلفة.

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