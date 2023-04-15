«أوردها سره الباتع».. بطولات الفلاح المصرى فى مواجهة الاستعمار الفرنسى

هناك الكثير من البطولات المصرية التي أوردها أبناء الاستعمار الفرنسي نفسه، وذكر بعضها المؤرخ الجبرتي، وذكرها علي محمد بركات في مقال له نشر بمجلة إبداع عام 1996.

في البداية وقبل الدخول لتفاصيل البطولات فإن الفرنسيين اتبعوا نفس النهج الذي اتبعه سابقوهم في جباية الضرائب وغيرها، حتى إن الكثير من القرى كان يعلم بمرور أبناء الحملةا الفرنسية فيخلون القرى تماما من كل ما يمكن أن يحتاجه الفرنسيون، وحين يمر الجيش الفرنسي لا يجد سوى قفرا، وأرهقهم ذلك جدا وعانى أبناء الحملة الفرنسية من الجوع الشديد، وفي طريق الحملة من القاهرة للإسكندرية لاقوا الأمرين من الفلاحين المصريين.

تعليق الجنرال ديزيه

كان الجنرال الفرنسي ديزيه قائد حملة الصعيد وكان هناك غلام تسلل إلى معسكرات القوات الفرنسية للحصول على البنادق قرب المنيا، وتم أسر الغلام بعد أن أصيب بجرح كبير في ذراعه فعندما سأله الجنرال عن الذين حرضوه على سرقة السلاح قال إن الله أمره بذلك، وأمره بقتال الفرنسيين، فتعجب القائد الفرنسي من الغلام الصغير وتعجب من تلك العقيدة التي تجعل غلاما في حجمه يضحي بنفسه دون تردد، ومن ثبات الغلام ورباطة جأشه في مواجهة العقاب.

كاشباس عمير

تعتبر معركة كاشباس عمير من أهم المعارك التي خاضتها القرية ضد المستعمر الفرنسي، ففي سبتمبر 1789 اصطدمت قوة فرنسية يقودها الجنرال مينو وتقدر بمائتي رجل بمقاومة عنيفة من أهالي القرية وبدأ الاشتباك عندما أطلق الفلاحون النار على طلائع القوة ومنهم مينو نفسه، مما أدى لمقتل أحد مرافقيه وتراجعتا لقوة نحو كفر شباس، وخلال تراجعها واجهت القوة الفرنسية مقاومة عنيفة من أهالي كفر شباس، وكانت القرية محصنة بأسوار عالية بها أبراج كان الأهالي يطلقون منها النار، وأرغم الأهالي القوة على الرجوع وإخلاء الأبراج لتتركز المقاومة الشرسة حول واحد منها واستمات الأهالي في الدفاع عن البرج، وفي هذا الصراع كاد الجنرال مينو أن يقتل بعد ان تم قتل جواده.

ولجأ الفرنسيون إلى خططهم التي كانوا يلجاون إليها عندما يتأزم موقفهم العسكري في مواجهة القرى، وهو إشعال النار في القرية ليرغموا المدافعين عن البرج على إخلائه وكان الفلاحون في القرى المجاورة قد دخلوا المعركة إلى جانب أهالي القرية في الدفاع عنها مما اضطر القوة الفرنسية للتراجع بعد أن خسر الفرنسيون عددا من القتلى والجرحى، وخلال انسحاب الفرنسيين استولوا على حمولة 200 حمار من الطيور و300 رأس من الغنم وفي خطباه حول المعركة قال بونابرت أن التوغل في هذه الجهات محفوف بالمخاطر لأن معظم القرى محصنة.

بركة غطاس

شملت مقاومة الفلاحين للحملة الفرنسية تهديد الملاحة في النيل والترع التي كانت تستخدمها القوات الفرنسية في تنقلاتها كما حاول الأهالي منع مياه الشرب من الوصول الإسكندرية الأمر الذي جعل القوات الفرنسية تهاجم قرية بركة غطاس التي قام أهلها بمثل هذه المحاولة، وكانت الترعة التي تمد الإسكندرية بالمياه تمثل خط مواصلات حيوي للقوات الفرنسية بين القاهرة والإسكندرية.

القطا والنخيلة

هاجمت قوات فرنسا قرى القطا والنخيلة وكفر جرين التي كانت تهدد السفن الفرنسية فيما بين القاهرة والرحمانية كما ألف بونابرت كتيبة اصبحت مهمتها حماية الملاحة الفرنسية في النيل وفروعه كما أمر بتسيير دوريات من السفن الحربية لحراسة الملاحة في فرعي النيل.

مسلسل سره الباتع

اما عن مسلسل سره الباتع فهو مسلسل مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وكتب لها السيناريو والحوار المخرج خالد يوسف، وتدور أحداثها ما بين عالمين متوازيين يربط ما بينهما سر مقامات السلطان حامد، وتحكي سيرة المناضل حامد الذي قام بنضال كبير ضد الفرنسيين وأسر قائدهم والعديد من الاحداث.

وهو من بطولة كل من أحمد صلاح السعدني، وأحمد فهمي، وبيومي فؤاد، ومحمود قابيل، وحسين فهمي وحنان مطاوع وهالة صدقي وأحمد عبد العزيز وخالد الصاوي والعديد من النجوم.