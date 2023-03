الفلكلور وخالد يوسف.. ألعاب وأشعار الزمن الذي ولّى في «سره الباتع»

3/29/2023 12:48:35 AM

الأربعاء 29/مارس/2023 - 12:48 ص 3/29/2023 12:48:35 AM

استفاد المخرج خالد يوسف في كتابته لسيناريو وحوار مسلسل سره الباتع من الفلكلور ووظفه بشكل كبير في المسلسل المأخوذ عن قصة للأديب الكبير يوسف إدريس.

الألعاب

وأورد خالد يوسف عددًا من الألعاب التي كان يحبها أهل المناطق الريفية، مثل لعبة "الحكشى" وهل لعبة تشبه الهوكي وتلعب بآخر جزء في سعف النخيل، وهناك لعبة "الأولة" التي يلعبها الأطفال في المناطق الريفية عن طريق تخطيط الأرض لأربع حارات وأول حارة تقسم طوليا وتلعب عن طريق ركل قطعة من الفخار ناحية الحارات.

الشعر

وأورد خالد يوسف في الحلقة السابعة موالًا من الفلكلور يغنى في صعيد مصر حتى هذه اللحظة، وأورده عدد من مطربي الصعيد مثل الشيخ جمال الإسناوي، يقول الموال.

أنا اللي خالي من العيب لكن الأهل تعبوني

ع الحلوة عايشين ولكن ف المرة تعبوني

ف الوش حلوين لكن ف قفاي تعبوني

ونظرًا لأن يوسف يناقش منطقة من مناطق المنوفية إبان الاحتلال الفرنسي عام 1798 فإن مكونات البيئة الريفية البسيطة كانت تضج بمثل هذه الألعاب والمواويل التي تغنى في لحظات السعادة.

و"سره الباتع" مأخوذ عن قصة قصيرة بنفس الاسم للكاتب الكبير يوسف إدريس، وكتب له المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار وأخرجه خالد يوسف، ويمتلئ بكوكبة من النجوم منهم حسين فهمي وخالد الصاوي وأحمد فهمي وحنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني، والشاعر هشام الجخ وأحمد عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة ON وON Drama يوميًا في شهر رمضان حيث يعرض في الساعة 7:30 مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد في تمام الساعة 12 صباحًا، فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama في الساعة 11:30 مساء، ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا.