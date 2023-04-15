"سوق الكانتو" الحلقة 23.. طه القماش يدعو "عمته" لحضور فرح أخته

بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل سوق الكانتو، بفرح في منزل طه القماش الذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة، وذلك لعقد خطبة فرح أخته عائشة.

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23

وضمن أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23، ذهب طه القماش إلى منزل سلوى عثمان "عمته" لكي يعزمها هي وأسرتها على فرح أخته عائشة في سوق الكانتو، لكن اعترضت سلوى عثمان وقالت: "هشوف.. منا عزمت أمك في فرح بنتي ومجتش".

وشدد طه القماش على سلوى عثمان "عمته" وزوجها أن تحضر هي وابنتها فاطمة الفرح، حسب وصية عبدالعزيز مخيون "جده".

وبدأ طه القماش في العودة إلى عمله في التجارة حيث اتفق على "طلبية جديدة" من القماش ليبدأ في تنشيط حركة البيع والشراء.

مواعيد عرض سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو يوميًا من بطولة أمير كرارة اليوم على قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 1 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحًا والساعة 3.15 عصرًا، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.