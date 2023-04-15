السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جدول امتحانات الصف الثالث الثانوى الأزهرى 2023

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

جداول امتحانات نهاية العام، من أكثر الأمور التي تهم الطلاب، والتي بات يبحث عنها خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، بعد قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بحيث يبحث كل طالب وطالبة في الصف الثالث الثانوي الأزهري في شعبه المختلفة عن جداول الامتحانات للعام الدراسي الجاري، والذي تم تحديده وفقًا للجدول الزمني للعام الدراسي من قطاع المعاهد الأزهرية والذي يحدد موعد انعقاد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 في كافة المحافظات.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

نصت تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، أن يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 على مستوى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم الأدبي في العام الدراسي 2022-2023، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، على أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات بحلول يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023.

وبحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، فقد تقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم العلمي في العام الدراسي 2022-2023، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، على أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات بحلول يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023.

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جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم العلمي

وتقدم "الدستور" جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022- 2023، حيث يتمثل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم العلمي، بحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في التالي:

- يوم السبت 3 يونيو 2023: مادة الفقه – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا : الساعة 11 صباحًا + مادة الحديث – ساعتان – من الساعة 11.30 صباحًا: الساعة 1.30 صباحًا.

- يوم الإثنين 5 يونيو 2023: مادة القرآن الكريم – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

- يوم الأربعاء 7 يونيو 2023: مادة الجبر والهندسة الفراغية – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

- يوم السبت 10 يونيو 2023: مادة اللغة الأجنبية – 3 ساعات – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

- يوم الإثنين 12 يونيو 2023: مادة الاستاتيكا – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

- يوم الأربعاء 14 يونيو 2023: مادة الأدب والنصوص – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

- يوم السبت 17 يونيو 2023: مادة الأحياء – 3 ساعات – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

- يوم الإثنين 19 يونيو 2023: مادة التفاضل والتكامل – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا: الساعة 11 صباحًا.

- يوم الأربعاء 21 يونيو 2023: مادة النحو – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا: الساعة 11 صباحًا.

- يوم السبت 24 يونيو 2023: مادة الكيمياء – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

- يوم الإثنين 26 يونيو 2023: مادة الديناميكا – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

- يوم الإثنين 3 يوليو 2023: مادة الفيزياء – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

- يوم الأربعاء 5 يوليو 2023: مادة البلاغة – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

- يوم السبت 8 يوليو 2023: مادة التوحيد – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

- يوم الإثنين 10 يوليو 2023: مادة الصرف – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

- يوم الأربعاء 12 يوليو 2023: مادة التفسير – ساعتان – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.                      

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم الأدبي

فيما يتمثل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسم الأدبي، بحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في التالي:

 - الأحد 4 يونيو 2023: امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحًا + امتحان الحديث من 1:30 حتى 1:30 مساءً.

- الثلاثاء 6 يونيو 2023: القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحًا.

- الخميس 8 يونيو 2023: امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا.

- الأحد 11 يونيو 2023: امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا.

- الثلاثاء 13 يونيو 2023: امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.

- الخميس 13 يونيو 2023: امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.

- الأحد 18 يونيو 2023: امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.

- الثلاثاء 20 يونيو 2023: امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.

- الخميس 22 يونيو 2023: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.

- الأحد 25 يونيو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.

- الثلاثاء 4 يوليو 2023: امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا.

- امتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

- الخميس 6 يوليو 2023: امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.

- الأحد 9 يوليو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

 

ويتمثل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 كل الأقسام على مستوى طلاب البعوث والتجويد والتخصص، بحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في التالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023
جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023
جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023
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