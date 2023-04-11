الأيام الباقية لجدول امتحانات الثانوية العامة 2023

زاد البحث عن عدد الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 والذي بمجرد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك يكون قد بدأ العد التنازلي لامتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

عدد الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023



خلال السطور التالية نجيب لكم على سؤالكم المطروح عن عدد الايام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ونعرض جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي.



61 يوم هو عدد الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي يكون أول يوم لها هو الاثنين 12 يونيو 2023.



بامتحان مادتي التربية الدينية ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.

وتستكمل الامتحانات يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 بامتحان مادة الاقتصاد وامتحان مادة الإحصاء ومدتهم ساعة ونصف.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتكون امتحانات المواد الاساسية بداية من الأحد 18 يونيو 2023 وتكون كالتالي



- الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

- الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الأحد الموافق 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات



- الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات



الإجازة خلال امتحانات الثانوية العامة



وخلال امتحانات الثانوية العامة يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى وعيد ثورة 30 يونيو قدرها 5 أيام.



وتكون الإجازة بداية من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023.

