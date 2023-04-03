خطاب مهم من «التعليم» للمدارس الثانوية بشأن امتحانات الترم الثاني (مستند)

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى جميع المديريات التعليمية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

جاء نص الخطاب:"إيماءً إلى الإجراءات الجاري اتخاذها بشأن الأعداد والتجهيز لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام 2023.. يرجي اتخاذ الآتي:

- التوجيه لمديري عموم الإدارارت التعليمية بالتنبيه مشددا على المختصين بوضع وإدخال الامتحانات" التطوير التكنولوجي - التوجيه" على المنصة، نحو الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز و مراجعة واتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين، والرجوع للدعم الفنى لسرعة تلافي أي ملاحظات.

- التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفنى لسرعة تلافى أى ملاحظات.

- التنبيه على المدارس بمتابعة تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بالطلاب وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط moe-register.ermis.gov.eg)، حيث سيتم إعادة إتاحة تسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بداية من يوم الثلاثاء 4 إبريل الجارى وحتى 11 من نفس الشهر ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.

_ قيام المدارس الثانوية بالإنتهاء من كافة التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب ، وطاعة التقارير الخاصة مراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة بيانات الطلاب والتي تحمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الالكترونية وهي ( اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص مطلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل )، وذلك بعد مراجعة وتدقيق جميع البيانات الوارية بالتقارير والتأكد من صحتها، واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة، على أن يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسى الثانى الى ادارة شئون الطلاب بالادارة التعليمية في موعد غايته الخميس ۲۰۲۳/۱/۱۳.