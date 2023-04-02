امتحانات الثانوية العامة 2023: 18 تصريحًا مهمًا من وزير التعليم أمام البرلمان
أعلن د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 18 تصريحًا مهمًا عن امتحانات الثانوية العامة 2023 وذلك أمام مجلس النواب نرصدها في السطور التالية:
1_ إجراء امتحانات الثانوية العامة بدرجة عالية من الشفافية.
2_ كل طالب سيأخذ حقه
3_ حصر جميع المشكلات التى واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية.
4_ تدريب 5 آلاف معلم من معلمي المرحلة الثانوية على شكل الامتحانات.
5_ تعديل المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% "mcQ" وجزء مقالي لا يتعدي 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.
6_ الالتزام بمواصفات الامتحانات وهي 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40 % للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.
7_ صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.
8_وضع أكثر من باركود على البابل شيت وورقة الاجابة للأسئلة المقالية سواء أعلى أو أسفل الورقة لإثبات ورقة الطالب.
9_عند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة الخاصة به وكذلك صورة البابل شيت الخاص به.
10_ استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة.
11_ وقف أي تحويلات وعدم السماح بها إلا من خلال لجنة بالوزارة.
12_ عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي أو شغب سابقا.
13_ تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان.
14_ أعمال تصحيح الامتحانات إلكترونية.
15_ الأسئلة المقالية سيتم تصحيحها على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصححين لكل سؤال.
16_ حال وجود اختلاف اكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث.
17_ سيتم مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني.
18_ إجراء محاكاة للتصحيح الالكتروني أكثر من مرة قبل بدء الامتحانات للتأكد من جودة نظام التصحيح.