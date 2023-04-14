"حياة كريمة".. بنفس راضية عاملة نظافة ترفض 10 آلاف جنيه

حرص برنامج "حياة كريمة" في جولته المعتادة اليوم على تقديم يد العون والمساعدة لعاملة نظافة تخطى عمرها الـ60 عامًا.

"حياة كريمة"

وأكدت عاملة النظافة، خلال حوارها لكاميرا "حياة كريمة" مع الإعلامي أيمن مصطفى، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها تعرضت لحادث، ولهذا أصبحت غير قادرة على العمل بتنظيف المنازل، معبرة: "بشتغل دلوقتي في مسح السلالم بس لأني بقيت مش قادرة أروح شقق، وبشتغل في الأساس علشان أصرف على ولاد ابني اللي اتوفى في عز شبابه، الدنيا في عيني بعد وفاة ابني ما تساويش".

جبر الخواطر

وتابعت: "مفيش حاجة نقصاني ونفسي ربنا يمن علينا بالصحة والستر".

وحرص مقدم البرنامج على منح هذه السيدة الستينية مبلغًا ماليًا قدره 10 آلاف جنيه كدعم لها، ولكن بنفس راضية رفضت هذه السيدة أخذ هذا المبلغ على أمل أن يتم منحه لسيدة أخرى أكثر احتياجًا.