الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة".. بنفس راضية عاملة نظافة ترفض 10 آلاف جنيه

برنامج حياة كريمة
برنامج "حياة كريمة"

حرص برنامج "حياة كريمة" في جولته المعتادة اليوم على تقديم يد العون والمساعدة لعاملة نظافة تخطى عمرها الـ60 عامًا. 

"حياة كريمة"

وأكدت عاملة النظافة، خلال حوارها لكاميرا "حياة كريمة" مع الإعلامي أيمن مصطفى، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها تعرضت لحادث، ولهذا أصبحت غير قادرة على العمل بتنظيف المنازل، معبرة: "بشتغل دلوقتي في مسح السلالم بس لأني بقيت مش قادرة أروح شقق، وبشتغل في الأساس علشان أصرف على ولاد ابني اللي اتوفى في عز شبابه، الدنيا في عيني بعد وفاة ابني ما تساويش".

جبر الخواطر 

وتابعت: "مفيش حاجة نقصاني ونفسي ربنا يمن علينا بالصحة والستر".

وحرص مقدم البرنامج على منح هذه السيدة الستينية مبلغًا ماليًا قدره 10 آلاف جنيه كدعم لها، ولكن بنفس راضية رفضت هذه السيدة أخذ هذا المبلغ على أمل أن يتم منحه لسيدة أخرى أكثر احتياجًا.

حياة كريمه عاملة نظافة دي ام سي برنامج حياة كريمة سيدة ستينية

الأكثر قراءة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. صدمة محمد رمضان بعد علمه بوفاة والد زينة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23 على DMC دراما.. مواعيد العرض والأحداث

كيف يمكن لامتلاك حيوان أليف أن يحسن صحتك؟.. العلم يجيب

أسعار النفط تواصل ارتفاعها وتوقعات بتباطؤ الإنتاج

مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 23.. الكبيرة فحت تعلن زواجها من المجرم حفنى الديب

برنامج العرافة.. عفاف شعيب: تاريخى الفنى مشرف وفاتن حمامة طلعت بقميص نوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور