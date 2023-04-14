مواعيد عرض وإعادة مسلسل "جت سليمة" الحلقة 8 في رمضان 2023

مسلسل جت سليمة يقدم وجبة فنية متكاملة، كونه يقدم مزيج بين الاستعراض والغناء والتفاصيل الكوميدية المعتمدة على الفانتزيا وهو الأمر الذي ذكر الجمهور بفوازير رمضان لفنانات العصر الذهبي مثل نيللي وشريهان التي غابت عنا منذ سنوات عديدة، لذا نالت الفنانة دنيا سمير غانم إشادة واسعة من الجمهور ورواد منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية عرض جت سليمة.

قصة مسلسل جت سليمة في رمضان 2023

مسلسل جت سليمة يتميز بين ربطه الواقع وعالم آخر من الخيال تدخله دنيا سمير غانم في إطار من الخيال والفانتزيا وأحداث مسلسل جت سليمة إطار كوميدي، حول «سليمة» التي تعيش مع زوجة أبيها الشريرة، والتي تحاول بيع المكتبة التي ورثتها سليمة عن أبيها، وأثناء ذلك تجد سليمة كتابًا أسطوريًا وعندما تبدأ في قراءته لأخيها يحدث شيئًا غريبًا ويجدوا أنفسهم أصبحوا داخل الكتاب ويتنقلون عبر عصوره المختلفة، وفي كل عصر تعيش سليمة مغامرات مشوقة.

فريق عمل مسلسل جت سليمة رمضان 2023

يتألف جت سليمة من 15 حلقة ويلعب بطولته دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

مواعيد مسلسل جت سليمة رمضان 2023

مسلسل جت سليمة بدء عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وتعرض اليوم الجمعة الحلقة الثامنة 14 أبريل 2023، على cbc الساعة 8:45 مساءً، وتعاد الحلقة 6 من مسلسل جت سليمة الساعة 2:45 صباحًا وغدًا الخميس الساعة 2:15 ظهرًا.

منصات عرض مسلسل جت سليمة

- ويعرض مسلسل جت سليمة على قناة CBC دراما اليوم الأربعاء الساعة 11:15 مساءً، وتعاد الحلقة 6 من مسلسل جت سليمة غدًا الخميس 5:30 صباحًا والساعة 11:45 صباحًا.

- كما يعرض مسلسل جت سليمة عرضه على art حكايات الساعة 11:30 مساءً والإعادة غدًا الخميس 11:30 صباحًا و5:30 مساءً، كما يمكن متابعة جميع حلقات المسلسل عبر منصة شاهد و«Watch it» الساعة 9 مساءً.

قبل الحلقة الثامنة .. تردد قناة CBC الناقلة لمسلسل جت سليمة

التردد: 11785.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/5.

تردد قناة cbc drama الناقلة لمسلسل جت سليمة

- القمر الصناعي: نايل سات.

-التردد: 11488.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: ¾.

-الاستقطاب: أفقي.

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