يبدأ بعد قليل، عرض الحلقة السابعة من مسلسل “جت سليمة” بطولة الفنانة دنيا سمير غانم عبر قناة “سي بي سي” خلال شهر رمضان 2023.

ويرصد لكم “الدستور” في السطور التالية موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل “جت سليمة”..

توقعات مسلسل جت سليمة الحلقة 7 ومخلص الأحداث السابقة

وتوقع رواد السوشيال ميديا أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة السابعة بمحاولة دنيا سمير غانم التي تقوم بدور “سليمة” الهروب من الملك خصوصاً بعد أن قرأت الرسالة، التي وصلت إلى "موكوس"، وتكتشف سر السلسلة التي يرتديها، والورقة التي بداخلها، وكتب بها، أنه نجل السلطان "فرحان"، وأنه وريث عرش السلطنة.

ويقوم “السلطان طمعان” خالد الصاوي، بالتحفظ على الطفل "عمرو"، شقيق "سليمة"، ويبدأ في استجوابه.

فيما جاءت العرافة "أم العريف" للملك وعرفت عن الحلم الذي كان يرواده.

كما علمت بطريقتها الخاصة ما فعله في الماضي عندما قتل شقيقه الملك، وأخبرته أن شقيقه كان له زوجة وابن سينتقم ويستولي منه على الحكم، والمقصود هو "موكوس" فكانت والدته ترتدي نفس العقد.

قائمة القنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة لدنيا سمير غانم 2023

ويعرض اليوم الحلقة 7 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء، والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

تردد قناة cbc

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11488.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.