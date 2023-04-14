الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إيلون ماسك يعلن ميزة جديدة لمستخدمى تويتر

إيلون ماسك
إيلون ماسك

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن إيلون ماسك أعلن عن ميزة جديدة لمستخدمي تويتر مقابل اشتراكات.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن إيلون ماسك في إعلانه الأخير يبدو مهتمًا أكثر بالمستخدمين الهادفين للربح.

حيث قال ماسك إن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" سيكون بمقدورهم تقديم محتوى يشمل نصوصًا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها لساعات مقابل اشتراكات مالية.

وسيستطيع المستخدمون التمتع بتلك الخاصية من خلال تفعيل الإعدادات، لكن الميزة الأهم أنه سيكون بإمكان المستخدمين الحصول على العائدات بالكامل مستقطعًا منها فقط رسوم شركات أنظمة التشغيل، أما تويتر فلن يتحصل على رسوم خاصة له لمدة السنة الأولى، وهو ما يشكل في رأي البعض نقطة جذب محتملة كبيرة لهذه الخاصية.

كان ماسك أدخل تعديلات على "تويتر" لزيادة العائدات بعدما شهدت المنصة انخفاضًا في دخل الإعلانات العام الماضي قبل إتمام عملية الاستحواذ في أكتوبر 2022.

إيلون ماسك موقع تويتر القاهرة الإخبارية تويتر مستخدمي تويتر ماسك

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