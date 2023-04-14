الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جت سليمة الحلقة 7| السلطان طمعان يتحفظ علي شقيق "سليمة"

مسلسل جت سليمة
مسلسل جت سليمة

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “جت سليمة”، بتحفظ السلطان طمعان علي عمر شقيق سليمة.

مسلسل جت سليمة 

وانتقلت الأحداث إلى “سليمة” التي بدأت في التفكير مع "موكوس" حول شخصية مُرسل الرسالة، لكنها خمنت أنها “قوت القلوب” بعد حديثها عن القلادة التي يرتديها “موكوس”.

وقالت “سليمة” إن “قوت القلوب” هي من تحاول أن تساعده مؤكدًة على ضرورة الوصول إليها.

وفجأة يصل إليهما صوت رجل يُنادي في المدينة، مُعلنًا قرار السلطان بتنظيم عرض لقتال بين “عمر” شقيق سليمة وأحد الأشخاص.

ويسيطر القلق على “سليمة”وتقرر الذهاب إلى القصر وحاول “موكوس” اعتراضها وتحذيرها من خطورة تلك الخطوة إلا أن محاولاته فشلت.

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موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 8 

ويعرض اليوم الحلقة 8 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc  دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

تردد قناة cbc

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11785.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11488.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.
  • الاستقطاب: أفقي.

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