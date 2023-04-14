"المزاريطة حالها هيتشقلب".. أحمد مكى يشوق جمهوره قبل الحلقة 23 من الكبير أوى7

شارك الفنان أحمد مكي جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو جديدا قبل عرض الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع.

وظهر مكي في الفيديو بأكثر من شخصية من بينها شخصيته الحقيقية ليشبه The multiverse of الكبير أوي 7 الجزء السابع.

ويظهر الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته دقيقة، الفنان أحمد مكي ومحمد سلام داخل قرية المزاريطة لبدء تصوير المسلسل وكأن الشخصيات الموجودة في المزاريطة حقيقية.

وعلق الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم ضمن أحداث المسلسل على الفيديو الذي شارك به جمهوره قائلا: "انتظروا الجديد.. المزاريطة حالها هيتشقلب #الكبير_أوي7".



وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي شارك به الفنان أحمد مكي جمهوره، وحصل الفيديو على أكثر من ٢٠٠ ألف إعجاب بمجرد مرور ساعة على نشره.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.